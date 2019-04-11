Еврокомиссия (ЕК) считает арест в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа "судебным делом" и не вмешивается в него. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ЕК исходит из того, что этот арест произведен на основе европейского ордера. Когда есть судебное постановление, чиновники не должны вмешиваться", - заявил он.