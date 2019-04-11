Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован также по запросу властей США, в соответствии с ордером на экстрадицию. Об этом, как передает Day.Az, говорится в переданном РИА Новости заявлении Cтоличной полиции Лондона.

Скотланд-Ярд в четверг уже сообщил, что Ассанж арестован в посольстве Эквадора после отказа этой страны в предоставлении ему убежища. Он находится сейчас в полицейском участке в Лондоне и "как можно скорей" предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.

"47-летний Джулиан Ассанж сегодня, в четверг, 11 апреля, был также арестован от лица властей Соединенных Штатов в 10.52 по прибытии в полицейский участок в центре Лондона, в соответствии с ордером на экстрадицию в рамках статьи 73 Закона об экстрадиции", - говорится в новом сообщении полиции.

Скотладн-Ярд также сообщает, что Ассанж предстанет перед Вестминстерским магистратским судом "настолько быстро, насколько возможно".

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель портала WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, однако вскоре был обвинен в совершении преступлений на сексуальной почве, причастность к которым отрицает.

Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывается в посольстве Эквадора в британской столице. По мнению его защиты, все обвинения против их клиента носят заказной и политизированный характер.