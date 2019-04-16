После ареста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на сайт государственных учреждений Эквадора было совершено более 40 млн кибератак. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам заместителя министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реала, среди них оказалась сайты президента страны, МИДа и Центробанка. При этом чиновник не приписал нападения какой-либо отдельной стране или группе хакеров и признался, что установить их личности будет проблематично.

Уточняется, что кибератаки не привели к краже правительственных данных, но затруднили доступ к учетным записям сотрудников госучреждений.