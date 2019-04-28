Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что арест его сына может быть связан с кредитом Международного валютного фонда (МВФ) для Эквадора, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У Эквадора нет своей валюты, он использует доллар США. Он получил кредит МВФ, но вы не можете получить кредит МВФ, если это не одобрят США", - сказал Шиптон в интервью телеканалу 60 Minutes Australia.

По его словам, он опасается, что Ассанжа выдадут Соединенным Штатам и никогда не выпустят на свободу.