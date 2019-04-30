В Сети появилось видео танка Т-55 с разорванной пушкой. Боевая машина принадлежит одному из подразделений Правительства национального согласия (ПНС), контролирующего столицу Ливии - Триполи. Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте Mohamed Mansour.

Из-за чего произошел разрыв орудия, не известно. Возможно, в него попал боеприпас, и дуло превратилось в "розочку". Также повреждение дула может быть связано с браком, износом орудия или с использованием некачественных боеприпасов, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В любом случае, таких повреждений достаточно, чтобы вывести из строя боевую машину. Пострадал ли в результате инцидента экипаж, не известно.

Т-55 - советский средний танк, выпускаемый с 1958 года в период с 1958 по 1979 годы. Является преемником боевой машины Т-54, однако превосходит ее по многим параметрам. Боевая машина вооружена 100-миллиметровой пушкой. Оружие использовалось в ходе внутреннего вооруженного конфликта на территории Ливии.

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