Суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. Как передает передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вы не сдались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание.У вас был выбор, и я отвергаю все доводы о смягчении наказания", - сказала судья Дебора Тейлор, оглашая приговор.

Она добавила, что нарушение Ассанжем условий выхода под залог находится "за пределами самых серьезных из предъявленных ему обвинений".

Основатель Wikileaks перед оглашением приговора через адвокатов выразил сожаление в связи с поступками, которые он совершил.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну, которую разрешил британский суд. Утром 11 апреля 2019 года Ассанж был задержан по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США. В этот же день суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог. Подсудимый остается под стражей, Британия попросила США предоставить все необходимые для его экстрадиции документы до 12 июня.

Слушания по вопросу об экстрадиции Ассанжа продолжатся в четверг в Вестминстерском магистратском суде.