Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, Уильямсон лишился должности после того, как Мэй сообщили о его высказываниях относительно ее болезни. Как сообщили источники, в приватных беседах с коллегами он говорил о том, что из-за диабета Мэй стала неспособной исполнять обязанности премьера и должна покинуть свой пост. Сообщается, что Мэй узнала об этих высказываниях за несколько недель до увольнения министра. При этом сам Уильямсон категорически отвергает эту версию, отмечает издание. По словам некоторых помощников Мэй, доверие премьера к Уильямсону также было подорвано его стремлением направить британские войска за рубеж для выполнения миссий, которые, как опасалась премьер, могли привести к началу войны. По данным издания, бывший министр обороны остро отреагировал, когда Мэй не позволила ему направить военные корабли в территориальные воды Китая в Южно-Китайском море. Кроме того, согласно документу совета национальной безопасности, попавшему в распоряжение издания, Уильямсон намеревался направить войска как минимум в пять африканских стран, включая Зимбабве, Нигерию, Кению и Египет. Миссия предполагала поддержку стратегии Мэй по поддержанию мира и защите животных в Африке. Но, как утверждают источники минобороны, Уильямсон хотел "найти оправдание для отправки войск". Ранее Мэй уволила Уильямсона с формулировкой "в связи с утратой доверия" из-за утечки информации с заседания Совета по нацбезопасности. Позже замглавы Столичной полиции Лондона Нил Басу заявил, что Скотланд-Ярд не будет заниматься расследованием утечки. Пост министра обороны Гэвин Уильямсон получил в 2017 году, причем это назначение было сюрпризом для многих: он ранее не занимал никаких министерских постов, даже низкого уровня.