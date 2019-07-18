Мировые цены на нефть резко начали снижение. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Котировки в ходе торгов упали на более чем на 3%.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 3,2% до $61,62 за баррель.

Котировки WTI рухнули на 3,33%, до $54,89 за баррель.

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