https://news.day.az/world/1139274.html Нефть резко падает в цене
Нефть резко падает в цене
Мировые цены на нефть резко начали снижение. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Котировки в ходе торгов упали на более чем на 3%.
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 3,2% до $61,62 за баррель.
Котировки WTI рухнули на 3,33%, до $54,89 за баррель.
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