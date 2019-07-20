Немецкие туристы приготовили кофе рядом с мостом Риальто в Венеции, были оштрафованы и изгнаны из города. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пара туристов из Берлина в возрасте 32 и 35 лет должны заплатить несколько штрафов на общую сумму в 950 евро за нарушение правил общественного порядка. В Венеции запрещено находиться на улицах с голым торсом, а также устраивать пикники в историческом центре города. Правонарушения заметил один из прохожих и заявил об этом в полицию.

"Венецию нужно уважать, и те невежливые люди, которые приезжают сюда и делают все, что хотят, должны это понимать. Благодаря местной полиции, они будут наказаны и изгнаны", - прокомментировал инцидент мэр города Луиджи Бруньяро.

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