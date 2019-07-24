Палата общин британского парламента проводила уходящего в отставку премьера Терезу Мэй аплодисментами, фракция консерваторов аплодировала стоя, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мэй во второй половине дня среды уступит пост премьер-министра победившему накануне на выборах главы Консервативной партии Борису Джонсону, 24 июля она в последний раз выступила в парламенте страны в должности главы кабинета министров.

"Я благодарю вас за работу... Служение моему избирательному округу Мейденхэд останется моей главной мотивацией", - завершила дрожащим голосов выступление Мэй.

Покинув пост премьера, она останется членом парламента.

Когда Мэй после выступления выходила из зала заседаний, раздались аплодисменты. Консерваторы встали, их поддержали фракции демократических юнионистов и либеральных демократов. Шотландские националисты и лейбористы остались сидеть, некоторые из них аплодировали. Глава оппозиции Джереми Корбин, оппонируя Мэй во время выступления, вновь обвинил ее в провале социальной политики и ухудшении состояния системы здравоохранения.

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