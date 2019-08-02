Еще три взрыва маломощных взрывных устройств произошли утром в пятницу в Бангкоке, полицейские саперы исследуют два подозрительных предмета, которые могут оказаться взрывными устройствами. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Nation TV.

Один взрыв произошел около 10.00 (07.00 GMT+4) у здания Главного штаба вооруженных сил Таиланда. Там же полицейскими саперами были найдены два подозрительных предмета, которые могут оказаться самодельными взрывными устройствами, сообщает телеканал.

Еще два взрыва раздались приблизительно в то же время на территории главного комплекса правительственных зданий на северной окраине Бангкока. При взрывах никто не пострадал, говорится в сообщении.

Ранее телеканал сообщал о семи взрывах, произошедших в центральных районах города в период с 5 утра до 09.30 (02.00 - 06.30 по бакинскому времени). Три из них произошли в районе Прату Нам в непосредственной близости от конгресс-центра, в котором на этой неделе проходят министерские мероприятия АСЕАН с участием партнеров блока, в том числе России, США, Китая и других стран. При первом взрыве легкие ранения получили два муниципальных работника, собиравших мусор: взрывное устройство было спрятано в куче сухих листьев. Еще два устройства взорвались под станцией надземного метро в районе, в котором расположены головные офисы банков и несколько посольств, в том числе посольство России. Затем два взрыва прогремели у правительственного здания на улице имени короля Рамы Девятого неподалеку от центральной части города.

Полицейские саперы пока не смогли определить тип самодельных взрывных устройств, взорвавшихся утром в столице Таиланда. Известно, что это устройства с маломощными зарядами, сообщает телеканал.

Вечером в четверг два ложных взрывных устройства были обнаружены у въезда на территорию Главного управления Национальной полиции Таиланда, находящегося в 500 метрах от конгресс-центра, в котором проходят министерские мероприятия АСЕАН. Устройства были упакованы в картонные коробки, одну из-под фруктового сока и вторую, из-под картофельных чипсов. В них были взрыватели, провода, поражающие элементы (стальные шарики), но не было взрывчатки. Полиции удалось задержать лиц, подложивших ложные бомбы, через пять часов после их обнаружения. Подозреваемые были опознаны по видео с камер наружного наблюдения у здания главка полиции и найдены и задержаны уже вне городской черты Бангкока в автобусе, следовавшем в южные провинции Таиланда, несмотря на три переодевания по пути на автовокзал.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!