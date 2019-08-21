Известный американский телеведущий Джек Перкинс (Jack Perkins) скончался в возрасте 85 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Washington Post.

По словам его сына Эрика, в последние годы журналист страдал от болезни Паркинсона.

Перкинс начал свою карьеру на канале NBC в качестве иностранного корреспондента. Он освещал важные события 1960-х годов, такие как кризис на Кубе, убийство президента Джона Кеннеди и войну во Вьетнаме. Позднее он стал собственным корреспондентом канала в штате Калифорния.

Журналист прославился после освещения убийства Роберта Кеннеди в 1968 году. В течение 36 часов он работал, описывая в эфире детали произошедшего, а позднее взял двухчасовое интервью у предполагаемого убийцы Серхана Серхана (Sirhan Sirhan).

Всего Перкинс проработал корреспондентом 21 год. Позднее он стал ведущим местных новостей в филиале NBC в Лос-Анджелесе. В 1986 году он уволился и переехал с женой на уединенный остров в штате Мэн.

Спустя пять лет телеведущий принял предложение о сотрудничестве от кабельного канала A&E. Он был ведущим документального проекта Biography и сериала о важных исторических событиях. По версии агентства Associated Press, Перкинс был самым грамотным журналистом в истории США.

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