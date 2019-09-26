Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco нарастила добычу нефти до более чем 8 млн баррелей в день после атаки на ее нефтяную инфраструктуру в середине сентября. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Добыча восстанавливается до уровня, зафиксированного до атаки 14 сентября", - сказали источники агентству.



Как сообщалось ранее, экспорт нефти из Саудовской Аравии сократился примерно на 1,5 млн баррелей в сутки с момента нападения на объекты ее нефтяной инфраструктуры 14 сентября.



14 сентября дронами были атакованы два важных нефтяных объекта Саудовской Аравии, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. На эти объекты приходится около половины саудовских мощностей - 5,7 млн баррелей в день.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман и исполнительный директор государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер ранее заявляли, что добыча будет полностью восстановлена к концу сентября.



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