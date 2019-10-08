Видеокамера, установленная на территории дачного товарищества в посёлке Николина Гора (Одинцовский округ, Московкая область) запечатлела момент сноса металлических ворот неупраляемым автомобилем, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Женщина, выгуливающая двух собак, чудом избежала серьёзных последствий и оказалась в считанных метрах от места ДТП.

О состоянии виновника аварии, не справившегося с управлением своего автомобиля ничего не уточняется.

Впрочем некоторые интернет-пользователи посчитали видеоролик с шокирующим содержанием скрытой рекламой садового кооператива, адрес и телефон, которого хорошо просматривался на сбитых с петель воротах.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!