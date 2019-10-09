Саудовская Аравия официально сообщила о полном восстановлении добычи на уровне 10 млн баррелей в день после атаки беспилотников на два ключевых объекта нефтяной инфраструктуры страны в прошлом месяце, передает Day.Az со ссылкой на profinance.ru.

На этих новостях цены на нефть упади к минимальным с августа уровням.

Министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман заявил, что производство "стабилизировалось" на уровне 9.9 млн баррелей в день, а совокупная производственная мощность, которая включает, в том числе, незадействованные месторождения, вернулась к 11.3 млн. До атак добыча составляла около 9.8 млн баррелей в день, а объем мощностей почти достигал 12 млн баррелей в день.

Цифры, озвученные министром энергетики, совпадают со спутниковыми данными. Genscape, которая оценивает объем добычи в королевстве посредством спутниковых снимков, сообщила своим клиентам о росте добычи нефти в стране до уровней вблизи 10 млн баррелей на минувших выходных.

Brent перешла к агрессивному снижению на заявлениях саудитов о наличии возможностей для оперативного восстановления добычи. В результате котировки растеряли все очки, набранные в ходе ралли на сообщениях об атаках.

В рамках первоначальной реакции Brent взлетела почти на 20%, превысив отметку $71, но уже через несколько дней цены отступили в район $57.50. На прошлой неделе издание Financial Times сообщало, что производство превысило 8 млн баррелей в день, тогда как на минимумах были зафиксированы объемы ниже 5 млн баррелей в день.

Объемы поставок снизились

При этом Саудовская Аравия неоднократно заявляла, что не пропустила ни одой поставки своим клиентам. Но некоторым королевство предлагало более тяжелые сорта, а данные по отслеженному экспорту показывают, что объем поставок все же ниже, чем до атак.

Компания Orbital Insight, отслеживающая отгрузки нефти, отмечает, что после атак поставки из порта Ju'aymah снизились примерно на 20%. Также страна задействует баррели из своих хранилищ, чтобы продолжать бесперебойные поставки и при этом ограничивает поставки своим НПЗ.

Нефтетрейдеров также беспокоят признаки угасания спроса на фоне сигналов замедления роста мировой экономики, что тоже сглаживает эффект от атак, в которых Трамп винит Иран. Тегеран отрицает все обвинения в свой адрес.

Саудовский министр энергетики дал понять, что ОПЕК и ее союзники, включая Россию, могут еще сильнее урезать объемы производства в случае рецессии. При этом чиновник не указал на готовность группы производителей принять дополнительные меры на ближайшем заседании в начале декабря. Однако падение цен продолжает беспокоить Саудовскую Аравию, поскольку котировки сейчас баррель как минимум на $20 ниже цены, необходимой для сбалансированного бюджета страны.

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