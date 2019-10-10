Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо дал распоряжение вызвать в МИД посла Турции в Риме в связи с военной операцией, начатой турецкими властями на северо-востоке Сирии.

"Вновь подтверждая важность прекращения любых односторонних акций, Италия утверждает, что единственным путем для прочного разрешения сирийского кризиса является политический процесс, идущий под эгидой ООН", - говорится в заявлении МИД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Facebook глава итальянского МИД так прокомментировал свое решение: "Угрозы (президента Турции Тайипа) Эрдогана относительно беженцев неприемлемы". Ранее местные СМИ сообщили о заявлении турецкого президента, который пригрозил "открыть ворота для 3,6 миллиона беженцев", если ЕС обвинит Анкару в "оккупации" и будет противодействовать военной операции в Сирии.

Ранее в четверг Ди Майо осудил военные действия Турции в САР и потребовал от турецкого правительства "немедленно прекратить наступление, потому что абсолютно неприемлемо использовать силу и продолжать подвергать опасности жизнь сирийского народа".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.

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