В Брюсселе стартует плановый двухдневный саммит ЕС, основными темами которого станут ситуация вокруг Brexit и военная операция Турции в Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Британский премьер Борис Джонсон уже неоднократно заявлял, что Великобритания покинет Европейский Союз до 31 октября - со сделкой или без нее. Предполагалось, что Лондон и Брюссель сумеют договориться к началу саммита. Однако интенсивные дискуссии за последние сутки так и не привели к подписанию документа.

Все стороны заявляют, что соглашение уже близко, но все еще не достигнуто. И даже если сегодня появится новый вариант сделки, еще неизвестно, примут ли ее британские парламентарии, сообщает телеканал "Россия 24".

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