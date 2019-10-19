Бывший британский премьер Тереза Мэй призвала коллег по парламенту поддержать соглашение по Brexit с ЕС, представленное нынешним главой кабинета министров Борисом Джонсоном, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Если вы хотите проявить уважение к воле народа и осуществить Brexit, если вы хотите сохранить доверие народа, и если вы хотите двигать страну вперед, то вы должны поддержать сегодняшнее соглашение", - сказала Мэй.

Она с улыбкой отметила, что испытывает чувство "дежа вю", глядя на сегодняшние дебаты в парламенте: некогда внесенное ею соглашение, не слишком отличающееся от нынешнего, трижды потерпело поражение.

Мэй также призвала одуматься тех коллег, которые все еще надеются на проведение нового референдума. "Я хочу сказать некоторым депутатам, которые думают о втором референдуме: нельзя проводить референдум просто потому, что некоторые не согласны с результатом первого", - сказала она.