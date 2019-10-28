ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, теперь предстоит письменно утвердить это решение, сообщил в понедельник глава Евросовета Дональд Туск, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Великобритания попросила отложить свой выход из ЕС с 31 октября до 31 января, поскольку пока так и не ратифицирован договор об условиях Brexit.

"ЕС в составе 27 стран согласился, что он примет запрос Великобритании на продление Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет официально оформлено согласно письменной процедуре", - сообщил Туск в Twitter.

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