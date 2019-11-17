Накануне служба гражданской обороны Италии назначила Бруньяро чрезвычайным комиссаром по восстановлению города. Распоряжение включает заморозку выплат по кредитам сроком на год и меры по распределению 20 миллионов евро, которые на ликвидацию первых последствий наводнения выделил Совет министров Италии. Согласно предложенной премьером Джузеппе Конте схеме, частные лица могут рассчитывать на 5 тысяч евро компенсации, компании - на 20.

Поздно вечером во вторник Венеция, переживающая традиционный период "высокой воды", столкнулась со вторым за историю наводнением. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров, затопив 80% территории города.

Как подсчитал местный центр мониторинга приливов, ни разу с 1872 года, с которого ведутся записи уровней воды, совокупность показателей уровней воды, зафиксированных со вторника по пятницу (187, 144 и 154 сантиметра), не была столь высокой.