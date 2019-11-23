Пожалуй, невесты - это главные персоны на свадьбе, порой даже главнее женихов. Так что момент, когда женщина, вступающая в брак, выходит к гостям, всегда получается торжественным, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Однако, эта жительница Ганы совсем уж ошеломила приглашённых. Вместо невесты им показали большой ящик, накрытый тканью. Когда покров был снят, обнаружилось, что под ним находится довольно мрачный предмет - белый гроб. Именно в нём и отдыхала невеста, одетая в золотистое платье. Когда гроб открыли, она радостно приветствовала гостей и даже сделала несколько танцевальных движений.

Судя по возгласам, все присутствующие оценили выходку незнакомки, а вот некоторые пользователи интернета посчитали, что у невесты дурной вкус, и нельзя путать собственную свадьбу с похоронами.

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