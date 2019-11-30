В России разбился вертолет, есть погибший
Пилот погиб в результате падения вертолета под Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом сообщил ТАСС представитель администрации Новороссийска, передает Day.Az.
"Пилот погиб", - сказал собеседник агентства.
Ранее мэр Новороссийска Игорь Дяченко сообщил о том, что в Краснодарском крае упал вертолет. Информацию о погибших и пострадавших он не уточнил.
Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона, "вертолет упал и загорелся", инцидент произошел утром в субботу.
В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ сообщили ТАСС, что следователи начали проверку в связи с произошедшим.
Вертолет принадлежал компании "Абрау-Дюрсо". В компании ТАСС сообщили, что пилот был на борту один.
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