Семь человек, по предварительным данным, получили тяжелые повреждения после того, как автобус в воскресенье слетел с трассы недалеко от станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, сообщили РИА Новости в краевом минздраве, передает Day.Az.

Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах, автобус, перевернувшийся в Забайкалье, был туристическим, в нем находились 43 пассажира и водитель.