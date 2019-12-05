Руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян не исключает, что в процессе расследования могут появиться новые криминальные сюжеты с участием бывшего президента Сержа Саргсяна. Об этом Агаджанян сказал журналистам в четверг, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее Специальная следственная служба Армении выдвинула против экс-президента Сержа Саргсяна обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 (присвоение или растрата) Уголовного кодекса республики. бывший президент обвиняется в том, что в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал присвоение, растрату и хищение 489 миллионов драмов (свыше 1 миллиона долларов) со стороны группы должностных лиц. В качестве меры пресечения в отношении Саргсяна избрана подписка о невыезде.

По словам Агаджаняна, возможно в обществе есть некоторое недоумение в связи с тем, что Саргсян обвиняется всего лишь в организации хищения средств, выделенных на закупку дизельного топлива.

"Не нарушая презумпцию невиновности, я тем не менее думаю, что в обществе есть уверенность, что это еще не все. Мы не исключаем, что в рамках других уголовных дел появятся более тяжкие и серьезные преступления, которые будут вменены господину Саргсяну и другим бывшим и нынешним чиновникам", - сказал он.

Как заявил глава аппарата, правоохранительные органы намерены проверить деятельность бывших высокопоставленных лиц вплоть до 90-х гг. Власти Армении полны решимости выявить все беззакония, которые имели место, особенно самые резонансные.

"Процесс будет сложным, так как есть проблема архивации, доступности соответствующих документов", - сказал он.

Тем не менее технические сложности не могут остановить нынешнюю политическую команду, подчеркнул Агаджанян.