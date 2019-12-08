Евросоюз запретил использование на своей территории так называемых стэйблкоинов - криптовалют, курс которых привязан к каким-то активам, в том числе - к классическим валютам. Совместное заявление по этому поводу выпустили два важнейших европейских органа власти: Евросовет и Еврокомиссия, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Это говорит о том, что к проблеме в ЕС отнеслись максимально серьёзно.

В Евросоюзе признали, что стэйблкоины представляют особый интерес для бизнеса, поскольку дают возможность быстро и дешево совершать трансграничные платежи. При этом такие валюты не менее надёжны, чем привычные, поскольку стоимость одного стэйблкоина можно привязать к доллару, евро или даже корзине стабильных валют, которым люди склонны доверять.

То есть причина запрета не в нестабильности, а наоборот - это слишком привлекательное средство. Если какой-то стэйблкоин станет глоабльным, это будет угрожать традиционной финансовой системе и поставит под удар, как сказано, "денежно-кредитный суверенитет, денежно-кредитную политику, безопасность и эффективность платёжных систем, финансовую стабильность и частную конкуренцию".

Поэтому стэйблкоины необходимо запретить. Но только до тех пор, пока страны Европы не договорятся, как именно нужно регулировать такие валюты. В заявлении сказано, что к вопросу должен как можно скорее подключиться европейский центробанк. Ну и самое интересное: Евросоюз намерен не просто бороться со стэйблкоинами - там хотят запустить собственную стабильную криптомонету.

В заявлении об этом прямо не сказано, там лишь в общих чертах отмечают, что потребители и рынок ждут средства для простых, дешёвых и быстрых трансграничных платежей. Но о возможном запуске "криптоевро" уже говорила глава ЕЦБ Кристин Лагард. А в Еврокомиссии даже называли вероятный срок старта проекта - 2021-й год.

Иными словами, заявление направлено в первую очередь против одной конкретной криптовалюты - Libra, которую хотел бы запустить Facebook. Её уже критиковали отдельные страны Европы, теперь же, похоже, удалось договориться и выступить единым фронтом. Ибо, учитывая, что в Европе очень популярен Facebook как соцсеть, у Libra потенциально огромная аудитория. А если добавить то, что не все страны союза перешли на евро и могут расплачиваться с его помощью, плюс многие люди и компании вынуждены совершать трансграничные переводы с оплатой комиссии банкам, Libra действительно становится привлекательным решением.