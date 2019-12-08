Водопад Виктория - одна из главных достопримечательностей Южной Африки - обмелел до рекордно низкого уровня и превратился буквально в ручеёк.

Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на point.md.

Причиной стала сильная засуха этого года в Юго-Восточной Африке. Это подтверждает опасения многих людей по поводу критического изменения климата. Миллионы людей в Африке остро нуждаются в поставках воды и продовольствия. Зимбабве и Замбия страдают от перебоев электроэнергии. Основной её объём поставляется за счёт работы ГЭС на Замбези.

Экологи опасаются, что засуха может полностью уничтожить водопад Виктория, но учёные приводят доводы в пользу того, что пока рано говорить о настолько сильном изменении климата. Засухи и сезонные колебания температуры случаются всегда. Последняя была всего три года назад. Однако, если засухи участятся и будут столь же опустошающими, знаменитый водопад может вообще исчезнуть с лица Земли.