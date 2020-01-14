В Дагестане произошло массовое отравление водой, десятки пострадавших

Эпидемиологическая ситуация в городе Кизляр Дагестана ухудшается с 6 января, за это время в городскую больницу с признаками отравления поступило 30 человек, в том числе 12 детей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о троих госпитализированных.

"Осложнение эпидемиологической ситуации по острым кишечным инфекциям в Кизляре отмечается с 6 по 14 января 2020 года. За этот период, в ГБУ "Кизлярская ЦГБ" с признаками отравления поступило 30 человек, в том числе 12 детей в возрасте до 17 лет", - говорится в сообщении ведомства.

По его словам, специалисты Роспотребнадзора Дагестана ведут эпидемиологическое расследование. "Отобраны пробы водопроводной воды, произведен забор клинического материала больных для проведения бактериологического и вирусологического исследований", - уточняется в сообщении.

Ранее во вторник в пресс-службе правительства республики сообщали, что причиной отравления могла стать водопроводная вода. В настоящее время в кизлярской больнице организована работа инфекционного штаба. Подача воды с одной из насосных станций города, где установлено несоответствие качества воды санитарным нормам, приостановлена.