https://news.day.az/world/1197181.html Число погибших при землетрясении в Турции продолжает расти
Число погибших при землетрясении в Турции продолжает расти
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг достигло 31.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно сообщению, в результате землетрясения пострадали 1547 человек.
Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени (21:55 по Баку) 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли более 30 человек, пострадали около 1500 человек.
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