Число погибших при землетрясении в Турции продолжает расти

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг достигло 31.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно сообщению, в результате землетрясения пострадали 1547 человек.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени (21:55 по Баку) 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли более 30 человек, пострадали около 1500 человек.