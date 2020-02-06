https://news.day.az/world/1200500.html Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи нефти
Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи нефти
Заседание технического комитета ОПЕК+ в Вене завершилось после трех дней консультаций. Эксперты комитета пришли к выводу, что странам альянса необходимо дополнительно сократить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки, чтобы нивелировать влияние коронавируса на рынок нефти. Об этом ТАСС сообщил источник, участвовавший во встрече, передает Day.Az.
"На 600 тыс. баррелей в сутки рекомендовали", - сказал он.
Собеседник ТАСС также отметил, что министерская встреча ОПЕК+ все еще назначена на 5-6 марта. "Вопрос о переносе [на более ранний срок] будут решать министры", - подчеркнул он, добавив, что время решения этого вопроса пока неясно.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре