Заседание технического комитета ОПЕК+ в Вене завершилось после трех дней консультаций. Эксперты комитета пришли к выводу, что странам альянса необходимо дополнительно сократить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки, чтобы нивелировать влияние коронавируса на рынок нефти. Об этом ТАСС сообщил источник, участвовавший во встрече, передает Day.Az.

"На 600 тыс. баррелей в сутки рекомендовали", - сказал он.

Собеседник ТАСС также отметил, что министерская встреча ОПЕК+ все еще назначена на 5-6 марта. "Вопрос о переносе [на более ранний срок] будут решать министры", - подчеркнул он, добавив, что время решения этого вопроса пока неясно.