Последнее обострение в сирийском Идлибе и разногласия с Россией по этому вопросу не должны повлиять на контракт по поставкам российских комплексов С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нет, это два разных вопроса", - сказал Чавушоглу журналистам, отвечая на вопрос, окажет ли последнее обострение ситуации в Идлибе влияние на исполнение контракта по поставкам комплексов С-400 в Турцию.

"Мы не будем менять свои принципы и политику из-за одного разногласия с той или иной страной. Мы не должны позволить сирийской проблеме расшатать наше сотрудничество и наши отношения. Поэтому мы работаем вместе", - добавил турецкий министр.