Орбиту МКС спустили ближе к Земле

Орбиту Международной космической станции (МКС) сдвинули на 1,5 км в преддверии запуска грузового корабля "Прогресс МС-14". Об этом рассказали в госкорпорации Роскосмос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как уточняется, понижение орбиты произошло утром 19 апреля. В результате высота орбиты станции понизилась на 1,5 км и составила около 419 км над Землей.

"Маневр проводился в автоматическом режиме с использованием корректирующих двигателей КД-1 и КД-2 служебного модуля "Звезда", - добавили в Роскосмосе.

Ранее в корпорации сообщили, что запуск ракеты "Союз-2.1а", которую назвали "Ракетой Победы", с кораблем "Прогресс МС-14" запланирован на 25 апреля. Ракету должны украсить георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы. "Прогресс МС-14" доставит на МКС топливо, газ и оборудование.