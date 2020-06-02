В одной из мечетей Кабула прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил во вторник телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, взрыв произошел в одной из мечетей на севере города.

Информации о жертвах и пострадавших пока не приводится.