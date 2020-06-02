https://news.day.az/world/1240737.html В одной из мечетей Кабула прогремел взрыв
В одной из мечетей Кабула прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил во вторник телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, взрыв произошел в одной из мечетей на севере города.
Информации о жертвах и пострадавших пока не приводится.
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