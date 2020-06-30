ВОЗ начала расследование причин вспышки COVID-2019 в Китае

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в Китай будет направлена группа экспертов для выяснения причин возникновения коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, специалисты отправятся в Китай на следующей неделе. Гендиректор выразил надежду, что эта экспедиция даст понимание того, как возникла инфекция.

"Мы можем лучше бороться с этим вирусом, когда знаем все он нем, включая то, как он начал распространяться", - сказал он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.