В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 190 тысячам

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 22 человека, общее число жертв заболевания достигло 5 282.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 208 938, за прошедшие 24 часа 1 041 тест на наличие вируса дал положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 187 511.