У Черного моря засняли два одновременных смерча

Очевидцы сняли на видео два одновременных смерча, образовавшихся на поле.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, уникальное природное явление было замечено на Украине, на косе Пересыпь в Запорожской области.

Ролик был снят отдыхающими на курорте Кирилловка и опубликован в Интернете.