https://news.day.az/world/1252636.html У Черного моря засняли два одновременных смерча - ВИДЕО
У Черного моря засняли два одновременных смерча - ВИДЕО
Очевидцы сняли на видео два одновременных смерча, образовавшихся на поле.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, уникальное природное явление было замечено на Украине, на косе Пересыпь в Запорожской области.
Ролик был снят отдыхающими на курорте Кирилловка и опубликован в Интернете.
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