ЕС оставил 10 стран в списке для открытия границ

Послы 27 стран ЕС приняли решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил в среду европейский дипломатический источник в Брюсселе.

"На заседании Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) было принято решение оставить список стран без изменений", - сообщил европейский дипломат. В него входят Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай. Китай остается включен в этот список "условно", то есть он соответствует всем эпидемиологическим критериям для открытия границ, однако он сам границы с ЕС пока открывать не намерен, таким образом не выполняется базовый принцип взаимности, поэтому Совет ЕС пока также не разрешает своим гражданам поездки в эту страну.