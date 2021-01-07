В Вашингтоне объявлен комендантский час

Власти Вашингтона в среду ввели комендантский час в свете протестов и беспорядков в центре города. Об этом заявила столичный мэр Мюриэл Боузер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как она уточнила, "комендантский час вводится в округе Колумбия с 18:00 среды (02:00 четверга мск), 6 января, до 6:00 четверга, 7 января". Боузер уточнила, что на улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб и имеющим аккредитацию журналистам. Запрет распространяется и на тех, кто передвигается автотранспортом.

Как заявил ранее американский сенатор Джеймс Лэнкфорд, протестующие ворвались в среду в здание Конгресса США, обе палаты которого после приостановки совместного заседания по утверждению итогов президентских выборов обсуждали возражения против прошедшего голосования в штате Аризона. Лэнкфорд уточнил, что "протестующие находятся в здании". Он добавил, что Сенат уходит на перерыв, как и Палата представителей.

По данным центральных телеканалов США, здание Конгресса ранее было оцеплено полицией в связи с тем, что сторонники президента Дональда Трампа пытались его штурмовать. Законодателей эвакуировали в безопасные места.