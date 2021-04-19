Мужчина признался в убийстве собственной жены, но "ее" телу оказалось 1600 лет

В 1959 году художница и путешественница Малика де Фернандес встретила мужчину по имени Питер Рейн-Бардт. Спустя два часа после знакомства он сделал ей предложение руки и сердца, а еще через несколько дней они поженились, передает Day.Az со ссылкой на profile.ru.

Их брак быстро распался, через два года после этого Фернандес бесследно исчезла. Мужчина стал первым подозреваемым.

Несмотря на обыски его имущества, в том числе раскапывание сада в поисках останков бывшей жены, полицейским так и не удалось найти следов убийства. Дело оставалось нераскрытым порядка 20 лет, однако спустя это время события приняли необычный поворот: фрагмент тела был найден в торфяном болоте недалеко от дома Рейн-Бардта.

Торфяное болото появляется из-за разложения органических веществ - в основном растительных, например, мох. Так, объясняют специалисты, когда достаточное количество сфагнового мха накапливается в водно-болотных угодьях, чтобы образовать болото, слои торфа формируют кислоты - они, в свою очередь, способны сохранять тело на протяжении веков.

После того как тело неизвестной женщины было найдено в торфяном болоте Линдоу-Мосс, криминалисты предположили, что ей 30-50 лет. Они предъявили Рейн-Барду доказательства.

"Это случилось очень давно. Я думал, что обо мне никогда не узнают", - признался он полиции во время допроса. Мужчина заявил, что Фернандес вернулась в свой коттедж примерно в начале 60-х годов и угрожала раскрыть всем его тайну, если он не даст ей деньги. "Я был в полнейшей ярости", - заявил он, добавив, что сам расправился с бывшей женой.

Однако главный следователь, инспектор Джордж Эбботт принял решение отправить найденный в болоте череп для дальнейшего анализа в Оксфордский университет. С помощью углеродного датирования специалисты установили, череп относится к римским временам.

"Череп находился в торфяном болоте больше 16 веков. Он, очевидно, не имеет никакого отношения к Малике. Однако высшая ирония состоит в том, что это привело непосредственно к аресту подсудимого и подробному признанию", - рассказал прокурор Мартин Томас.

Когда Рейн-Бардт узнал об этом, он пытался отозвать свое признание, но было поздно. Присяжным понадобилось три часа, чтобы признать его виновным в убийстве. Отмечается, что тело его жены до сих пор не найдено.