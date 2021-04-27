Парламент Турции осудил Байдена - принята резолюция
Турецкий парламент принял резолюцию с осуждением президента США Джо Байдена за его признание т.н. "геноцида армян" в Османской империи.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, голосование по резолюции прошло во вторник в меджлисе.
"Парламент резко и жестко осуждает заявления Джо Байдена, сделанные 24 апреля и содержащие посылы армянского лобби. Мы отвергаем эти безосновательные заявления. Для нас они не имеют никакой силы", - говорится в резолюции, текст которой приводит телеканал CNN Turk.
Парламент также призвал американского лидера исправить эту ошибку, нанесшую глубокую рану турецкой нации. Слова Байдена неизбежно навредят двусторонним отношениям, отметили депутаты.
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