Женщину в Москве задержали за отказ надевать маску

Сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение полиции женщину, которая отказывалась соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима и вела себя неадекватно в отделении Многофункционального центра (МФЦ) на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Поступил вызов из Многофункционального центра, расположенного на улице Куусинена. Заявительница сообщила, что женщина, находясь в помещении центра, на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно", - говорится в сообщении.

В МВД сообщают, что по прибытии на место происшествия наряда полиции гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя.

Женщину доставили в отдел полиции, где в отношении нее составили административные протоколы по статьям 3.18.1 Кодекса Москвы об административных правонарушениях (нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

"Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения", - добавили в управлении.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой полицейские пытаются вывести из здания МФЦ женщину, которая кричит и пытается вырваться. Судя по записи, задержанная потеряла сознание, после чего полицейский поволок ее по полу к выходу, а затем ее посадили в полицейскую машину. Женщина в момент задержания находилась в МФЦ со спущенной с лица маской.