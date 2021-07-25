Аттракцион рухнул на людей в парке развлечений в Северной Ирландии. Видео с места произошедшего опубликовано на YouTube-канале Breaking News Now, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в парке развлечений Planet Fun в гавани Каррикфергус в субботу. Сбой произошел на аттракционе Star Flyer, в результате механизм вылетел за пределы периметра, ударился о строение и рухнул на людей.

Пострадали шесть человек, среди которых как минимум три ребенка. Их жизням ничего не угрожает.

Представитель Planet Fun уточнил, что расследовать инцидент будет специальная комиссия, пишет The Sun.