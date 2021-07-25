https://news.day.az/world/1364560.html Аттракцион рухнул на людей в парке развлечений в Северной Ирландии - ВИДЕО
Аттракцион рухнул на людей в парке развлечений в Северной Ирландии - ВИДЕО
Аттракцион рухнул на людей в парке развлечений в Северной Ирландии. Видео с места произошедшего опубликовано на YouTube-канале Breaking News Now, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в парке развлечений Planet Fun в гавани Каррикфергус в субботу. Сбой произошел на аттракционе Star Flyer, в результате механизм вылетел за пределы периметра, ударился о строение и рухнул на людей.
Пострадали шесть человек, среди которых как минимум три ребенка. Их жизням ничего не угрожает.
Представитель Planet Fun уточнил, что расследовать инцидент будет специальная комиссия, пишет The Sun.
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