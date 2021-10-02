Bank of America спрогнозировал цены на нефть выше $100 за баррель

Bank of America спрогнозировал цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Причиной возможного подорожания нефти называют прогноз холодной зимы, увеличение спроса на авиаперевозки из-за открытия США своих границ и углубляющийся энергокризис. Так, цены на газ впервые превысили отметку в 1200 долларов, начали отставать поставки углеводородов.

Все вышеперечисленное может увеличить спрос на дизельное топливо, что спровоцирует нефтяные котировки, а цены на нефть могут достигнуть 120 долларов за баррель.

В последний раз баррель нефти стоил 100 долларов в 2014 году.