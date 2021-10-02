https://news.day.az/world/1386859.html Bank of America спрогнозировал цены на нефть выше $100 за баррель
Bank of America спрогнозировал цены на нефть выше $100 за баррель
Bank of America спрогнозировал цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Причиной возможного подорожания нефти называют прогноз холодной зимы, увеличение спроса на авиаперевозки из-за открытия США своих границ и углубляющийся энергокризис. Так, цены на газ впервые превысили отметку в 1200 долларов, начали отставать поставки углеводородов.
Все вышеперечисленное может увеличить спрос на дизельное топливо, что спровоцирует нефтяные котировки, а цены на нефть могут достигнуть 120 долларов за баррель.
В последний раз баррель нефти стоил 100 долларов в 2014 году.
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