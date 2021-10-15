В России испытали самолет с двигателем от автомобиля

Самолет Як-18Т с двигателем АПД-500, основанным на силовой установке российского автомобиля Aurus, прошел предполетные испытания, сообщает Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Испытания, проходившие на аэродроме для малой авиации, состояли сначала из запусков, отработки режимов, приемистости двигателя и замера статической тяги на самолете на привязи; затем Як-18Т выполнил комплекс пробежек и подлетов. В ходе испытаний двигатель показал устойчивую работу и способность обеспечить необходимые летные характеристики", - заявили в ЦИАМ.

В перспективе в ЦИАМ займутся разработкой техзадания на опытно-конструкторскую работу по семейству серийных авиационных двигателей для самолетов малой авиации.