Байден пообщается с находящимся в больнице Клинтоном

Президент США Джо Байден проведет разговор с госпитализированным ранее бывшим главой американской администрации Биллом Клинтоном. Об этом сообщила в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге на борту самолета Байдена, который отправился в штат Коннектикут, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Байден поговорит с Клинтоном позже сегодня [в пятницу]", - сказала она, добавив, что американский лидер желает экс-президенту США скорейшего выздоровления.

42-й президент США (1993-2001) Билл Клинтон был госпитализирован в штате Калифорния во вторник, однако информация об этом появилась только в четверг. Согласно данным CNN, у бывшего главы Белого дома возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему, но была рано обнаружена, благодаря чему он хорошо реагирует на лечение. Согласно последней информации, экс-президент США вскоре может быть выписан.