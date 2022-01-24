В Турции из-за снегопада обрушилась крыша грузового терминала аэропорта

Из большого скопления снега и шторма обрушилась крыша грузового терминала, который используется авиакомпанией Turkish Airlines, в аэропорту Стамбула, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщил старший вице-президент по связям со СМИ авиакомпании Яхъя Юстюн на своей странице в Twitter, в результате инцидент ни один сотрудник авиакомпании не пострадал.

Официальный представитель авиакомпании добавил, что за процессом внимательно следят.