https://news.day.az/world/1429601.html В Турции из-за снегопада обрушилась крыша грузового терминала аэропорта
В Турции из-за снегопада обрушилась крыша грузового терминала аэропорта
Из большого скопления снега и шторма обрушилась крыша грузового терминала, который используется авиакомпанией Turkish Airlines, в аэропорту Стамбула, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Как сообщил старший вице-президент по связям со СМИ авиакомпании Яхъя Юстюн на своей странице в Twitter, в результате инцидент ни один сотрудник авиакомпании не пострадал.
Официальный представитель авиакомпании добавил, что за процессом внимательно следят.
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