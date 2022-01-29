В Шереметьево задержан вооруженный армянин

В московском аэропорта Шереметьево задержали вооруженного армянина, являющегося гражданином США..

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, задержанный Андре Хачатурян имел при себе пистолет GLOK-17 и патроны.

Член Общественной наблюдательной комиссии столицы Константин Ким рассказал, что Хачатурян летел из США в Армению и был задержан в транзитной зоне.

Американец армянского происхождения при задержании заявил, что не признаёт свою вину, так как раньше был сотрудником охранной фирмы и у него якобы было американское разрешение на оружие.

На данный момент Хачатурян содержится в СИЗО №7.