https://news.day.az/world/1430878.html В Шереметьево задержан вооруженный армянин
В Шереметьево задержан вооруженный армянин
В московском аэропорта Шереметьево задержали вооруженного армянина, являющегося гражданином США..
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, задержанный Андре Хачатурян имел при себе пистолет GLOK-17 и патроны.
Член Общественной наблюдательной комиссии столицы Константин Ким рассказал, что Хачатурян летел из США в Армению и был задержан в транзитной зоне.
Американец армянского происхождения при задержании заявил, что не признаёт свою вину, так как раньше был сотрудником охранной фирмы и у него якобы было американское разрешение на оружие.
На данный момент Хачатурян содержится в СИЗО №7.
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