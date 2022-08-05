Стрельба в отеле в Лас-Вегасе, есть погибший

Стрельба произошла в отеле в американском городе Лас-Вегас. Об этом сообщает news3lv.com.

По информации издания, инцидент произошел в номере отеля The Mirage. В результате погиб как минимум один человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Очевидцы сообщают в соцсетях о присутствии на месте произошедшего большого количества полицейских.

В полиции рекомендовали избегать нахождения в данном районе.