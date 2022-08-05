https://news.day.az/world/1484816.html Стрельба в отеле в Лас-Вегасе, есть погибший - ВИДЕО
Стрельба в отеле в Лас-Вегасе, есть погибший - ВИДЕО
Стрельба произошла в отеле в американском городе Лас-Вегас. Об этом сообщает news3lv.com.
По информации издания, инцидент произошел в номере отеля The Mirage. В результате погиб как минимум один человек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Очевидцы сообщают в соцсетях о присутствии на месте произошедшего большого количества полицейских.
В полиции рекомендовали избегать нахождения в данном районе.
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