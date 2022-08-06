Крупный пожар на нефтехранилище Кубы

Крупный пожар начался на базе хранения нефти на Кубе после удара молнии в резервуар с нефтью. Инцидент произошел в провинции Матансас.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве энергетики и горнорудной промышленности республики.

"Во время грозы молния ударила в резервуар для хранения сырой нефти на базе танкеров в Матансасе, вызвав пожар", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Разлива нефти не произошло. Данных о пострадавших или жертвах пока нет.

В Министерстве заверили, что пожар не сказался на работе расположенной неподалеку самой большой электростанции Кубы "Антонио Гитерас".