https://news.day.az/world/1485027.html Крупный пожар на нефтехранилище Кубы
Крупный пожар на нефтехранилище Кубы
Крупный пожар начался на базе хранения нефти на Кубе после удара молнии в резервуар с нефтью. Инцидент произошел в провинции Матансас.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве энергетики и горнорудной промышленности республики.
"Во время грозы молния ударила в резервуар для хранения сырой нефти на базе танкеров в Матансасе, вызвав пожар", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Разлива нефти не произошло. Данных о пострадавших или жертвах пока нет.
В Министерстве заверили, что пожар не сказался на работе расположенной неподалеку самой большой электростанции Кубы "Антонио Гитерас".
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