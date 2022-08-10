https://news.day.az/world/1485918.html В США два солдата погибли из-за непогоды
В США два солдата погибли из-за непогоды
Во время учений на горе Йона в штате Джорджия двое солдат американской армии погибли и еще трое получили ранения.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя армии.
По данным телеканала, военнослужащие проходили подготовку в Центре передового опыта армии США.
Пострадавшим была оказана медпомощь на месте, после чего их перевезли в госпиталь.
Точные причины происшествия и личности солдат не разглашаются.
В конце июля в этом же районе ударом молнии был убит сержант Майкл Кларк.
Еще девять военных были ранены.
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