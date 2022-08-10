В США два солдата погибли из-за непогоды

Во время учений на горе Йона в штате Джорджия двое солдат американской армии погибли и еще трое получили ранения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя армии.

По данным телеканала, военнослужащие проходили подготовку в Центре передового опыта армии США.

Пострадавшим была оказана медпомощь на месте, после чего их перевезли в госпиталь.

Точные причины происшествия и личности солдат не разглашаются.

В конце июля в этом же районе ударом молнии был убит сержант Майкл Кларк.

Еще девять военных были ранены.