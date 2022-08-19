Прерванная работа в открытом космосе

Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев досрочно завершили выход в открытый космос и вернулись на Международную Космическую Станцию, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Как сообщили в "Роскосмосе", у Олега Артемьева возникла аномалия в работе аккумуляторной батареи в скафандре, поэтому он был вынужден вернуться в шлюзовой отсек и подключиться к фалу для обеспечения электропитания скафандра. Это произошло на втором часу работы в открытом космосе, которая должна была продолжаться более 6 часов. Через час внутрь станции вернулся и Денис Матвеев.

Главной целью выхода космонавтов в космос была установка локтевых телекамер дополнительного обзора на европейский манипулятор ERA, перенос и подключение внешнего пульта управления манипулятором EMMI и демонтаж стартовых колец для облегчения манипулятора. В "Роскосмосе" уточнили, что незавершённые работы будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос.